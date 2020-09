Grande Fratello Vip, buco nella regia in piena notte: "In quella mezz'ora...", girano strane teorie

26 settembre 2020 a

Per circa mezz’ora stanotte c’è stato un buco nella regia del Grande Fratello Vip. La diretta dalla casa è ripresa soltanto alle 4 del mattino, lasciando l’amaro in bocca a tutti i telespettatori notturni che volevano seguire fino all’ultimo le dinamiche interne innescate da una puntata decisamente non banale. Durante il lasso di tempo in cui non è stato possibile seguire il live del GF Vip, molti hanno pensato ad un problema tecnico, dato che il forte maltempo non ha risparmiato neanche la casa del reality di Canale 5.

Ma ovviamente non mancano teorie più o meno “complottistiche” su quello che è accaduto durante il buco di regia: di certo c’è che quando è tornata la diretta, praticamente tutti i concorrenti erano a letto, seppur con le luci accese. C’è chi ha ipotizzato che nel lasso di tempo passato all’oscuro possano essere successe tante cose: dall’Ares Gate al flirt tra la Gregoraci e Pretelli. Ma c’è anche chi ha azzardato che il GF abbia approfittato della diretta saltata per sottoporre tutti a tampone, dopo che Gabriel Garko ha abbracciato Adua Del Vesco. Tutte illazioni più o meno divertenti, che sono servite a trascorrere il tempo fino alla ripresa del collegamento dalla casa: magari molto semplicemente non è successo nulla di rilevante in quella mezz’ora di buco.

