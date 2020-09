Tu si que vales, Sabrina Ferilli si sfoga contro Maria De Filippi: "Mi ha tolto tutto, mi fa delle angherie"

26 settembre 2020 a

“Mi ha tolto qualsiasi autore così che io non sappia nulla. Sono in balia sua e degli autori che le vanno dietro”. Sabrina Ferilli si è sfogata in un’intervista rilasciata a Davide Maggio in cui ha parlato di Maria De Filippi e soprattutto di come si coniuga il loro rapporto storico all’interno di Tu si que vales. La trasmissione di Canale 5 è la leader del sabato sera grazie al connubio di divertimento e simpatia che non annoia mai i telespettatori: e poi il cast è perfettamente assortito, con la presenza della Ferilli che significa gag assicurate con la De Filippi. Lo scorso sabato Sabrina si è però offesa per uno scherzo che le ha messo molta paura e per un po’ ha tenuto il muso a Maria, me la è ormai già passata: “Mi fa delle angherie mentre io gioco in remissione. C’è comunque una grande amicizia e fiducia. Le permetto di fare e dire cose che ad altri non permetterei mai”.

