Grande Fratello Vip, bacio lesbo tra Dayane Mello e Myriam Catania: "Sono ubriache? Bevuto vino"

Al Grande Fratello Vip sta succedendo di tutto. Merito di un cast esplosivo allestito da Alfonso Signorini, che però ha il problema di tradurre tutto ciò in ascolti. Mentre negli studi Mediaset si preoccupano sul da farsi in vista della puntata di lunedì, nella casa più spiata d’Italia il morale è altissimo. Merito del vino, che a cena ha portato allegria nella compagnia. Forse anche troppa, dato che sono bastati un paio di bicchieri a Dayane Mello per lasciarsi andare ad un bacio lesbo con Myriam Catania. La stupenda modella brasiliana ha preso l’iniziativa e ha baciato sulle labbra la coinquilina del GF Vip, che è rimasta sorpresa ma sembra aver apprezzato. Se questo è l'inizio, il sabato sera all'interno della casa promette di essere a dir poco bollente: ormai manca solo il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli...

