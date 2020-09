Tu si que vales, Gerry Scotti fuori controllo: "Ma chi è quel cretino?". Mago preso a bottigliate

27 settembre 2020 a

"Ma chi è quel cretino?". Gerry Scotti scherza a Tu si que vales, introducendo un nuovo concorrente, un mago di 62 anni che si è presentato facendo un trucco di mentalismo alla giuria. L'esibizione è stata scoppiettante, con il concorrente che ha ricevuto in dono dal conduttore di Chi vuole essere milionario e Caduta libera un biglietto gratta-e-vinci. Grattando, il risultato è tre no.

"Da quando la vita è un gratta gratta? Votate con il cuore seguendo la vostra volontà", è allora l'appello di Gerry al resto della giuria. E così il mago è entrato nella scuderia di Scotti, che per festeggiare ha deciso prima di donargli una bottiglia di champagne e poi spaccargliela platealmente in testa, sul palco (senza danni, ovviamente). A Teo Mammucari, lui sì esperto di magia e prestidigitazione, non è rimasto che commentare con Rudy Zerbi: "Sembrava serio...".

