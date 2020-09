Non è l'Arena, Flavio Briatore zittisce Vincenzo De Luca: "La famosa prostatite? Non gliela auguro anche se lui ci rideva"

28 settembre 2020 a

a

a

Flavio Briatore ha definitivamente chiuso la parentesi coronavirus. L'imprenditore è tornato in televisione e l'ha fatto a Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Qui l'ex team manager della Formula 1 ha fatto chiarezza sulla prostatite portata in auge dall'amica Daniela Santanchè. "Prostatite? Non la auguro a nessuno, neanche a Vincenzo De Luca che ci rideva sopra". Poi Briatore ha spiegato di essere stato ricoverato lo scorso anno per un'infezione dal professore Alberto Zangrillo, sono stato malissimo per dieci giorni".

“Se mi avessero proposto 60mila euro…”. Myrta Merlino, clamoroso “vaffa” al governo da Giletti: Tridico e l'Inps? Il trionfo dell'ipocrisia

Motivo, questo, per cui l'imprenditore appena si è sentito male ha pensato alla prostatite: "Inizialmente ho fatto il test sierologico ed era negativo, quindi pensavo fosse ancora il problema dell'anno precedente. Solo dopo, in ospedale, mi hanno detto che era il coronavirus e non la famosa prostatite".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.