Non è l'Arena, Alberto Zangrillo replica a Pier Luigi Lopalco: "Insinuazioni maliziose e bizzarre per suscitare la polemica"

Alberto Zangrillo, collegamento con Non è l'Arena su La7, replica alla provocazione del collega Pier Luigi Lopalco: "Colgo la provocazione, ma mi mantengo pacato riguardo quanto maliziosamente ha cercato di dire il professore Lopalco". Queste le parole con cui esordisce il primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano nella puntata di domenica 27 settembre della trasmissione di Massimo Giletti. "Innanzitutto voglio specificare che a differenza sua conosco la politica ma amo il mio mestiere".

Non solo, perché Zangrillo rivendica anche i suoi lavori in piena emergenza coronavirus: "Io da marzo ad oggi ho pubblicato una quarantina di lavori, lui uno. Quindi - arriva al punto - le sue insinuazioni che io sono lontano dalla scienza sono bizzarre e fatte per suscitare la polemica".

