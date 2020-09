Caduta Libera, Gerry Scotti al rientro dopo la pubblicità: "Don Andrea se ne va, una brutta notizia"

29 settembre 2020 a

"Una brutta notizia". Gerry Scotti è visibilmente rammaricato per l'eliminazione di Don Andrea da Gorgonzola, il campione in carica di Caduta Libera. La nuova campionessa è Flavia e il padrone di casa ci rimane male. Nulla contro di lei, ovviamente, ma Don Andrea aveva conquistato staff e pubblico per la sua bella storia. "E’ già capitato un’altra volta - è il commento di Gerry al rientro dalla pubblicità -. I campioni arrivano e i campioni se ne vanno".



Il parroco aveva scelto di partecipare al quiz preserale di Canale 5 per regalare un po' di visibilità (e qualche soldino) alla Onlus di cui è il padre spirituale e sostenitore. "E’ stata un’esperienza bella e arricchente - ha ringraziato tutti Don Andrea, prima di cadere nella botola -. Chi lavora dietro le quinte, gli autori, tutti bravi. Bello il rapporto che si è creato con alcuni concorrenti. Poi conoscere anche te…". Alla fine il campione in tonaca se ne torna a Gorgonzola con 35mila euro: bottino non male per l'associazione Aiuti Terzo Mondo di Lecco.

