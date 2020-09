Striscia la Notizia, bomba su Alfonso Signorini: "Anche lui ha detto neg***". Spunta questo pesantissimo video

29 settembre 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia, subito, alla prima puntata della nuova stagione in onda su Canale 5 lunedì 28 settembre, ci finisce il Grande Fratello Vip. O meglio, Alfonso Signorini. La ragione? Il caso per cui è stato cacciato dalla casa Fausto Leali, ossia l'uso disinvolto e reiterato della parola neg***. Cosa è accaduto? Secondo Striscia, Signorini ha commessa la stessa gaffe: ha detto "neg***", il tutto nel corso della puntata di lunedì 20 settembre, quella in cui fu espulso Leali.

Il tg satirico di Canale 5, infatti, fa notare come nella "reprimenda contro il cantante", quella con cui Signorini gli aveva comunicato che era fuori, il conduttore afferma quanto segue: "Oggi il significato di questa parola è profondamente cambiato. Non si può più utilizzare. Abbiamo tutti sotto gli occhi quello che è accaduto nel mondo. Pensa a Indianapolis, quel poliziotto che ha messo i piedi sulla faccia di un neg*** e lo ha fatto morire". Già, Signorini in effetti ha detto proprio "neg***" e forse non era poi così necessario. Tanto che Ficarra e Picone, con voce fuori campo, commentano: "Dovrebbe essere cacciato anche Signorini dopo essere caduto in una gaffe del genere". Severi.

Striscia, "anche Signorini ha detto neg***": ecco il video

