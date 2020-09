Grande Fratello Vip, "sei gay? Faccio magie". Choc: Franceska assalta Tommaso Zorzi... "con la lingua", roba da censura

29 settembre 2020 a

a

a

Nella casa del Grande Fratello Vip nascono amori, passioni incontenibili. Il tutto sotto l'occhio attento delle telecamere del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Non solo Gregoraci-Pretelli. Già, la "passionaccia" sembra travolgere anche Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. Nella notte, infatti, è successo qualcosa di piuttosto clamoroso, rilanciato sui social. Al grido di "sei gay? Guarda che io faccio magie", la Pepe è letteralmente saltata addosso a Zorzi, che era sdraiato sul divano, così come si vede nella fotografia. Ma non solo: tra i due ci sarebbe stato anche un bacio molto, molto spinto. Passione? Gioco? Noia? Chissà, ai posteri l'ardua sentenza.

"Gregoraci leader. Briatore? Reazione pazzesca": Gf Vip, Michele Cucuzza bastona mister Billionaire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.