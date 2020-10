Flavio Insinna, a L'Eredità la maledizione dei campioni. "Il nostro non è un addio", per Sara disastro finale

01 ottobre 2020 a

Inizio di stagione travaglio per Flavio Insinna a L'Eredità: si fatica a trovare un campione che duri più di una puntata. Mercoledì sera altra "staffetta": esce Stefania, entra Sara. La nuova campionessa in carica, peraltro, si è salvata per soli 3 secondi a metà del gioco per poi arrivare alla Ghigliottina. La prova finale dell'amatissimo quiz di Raiuno, come per i suoi predecessori, non è stata fortunata.

La risposta di Sara, "ultima", non era quella corretta, "addio", e così ha perso i 50mila euro rimasti in palio come montepremi. E proprio in coda, vista la delusione della ragazza, Insinna ha provato a sollevarle il morale come suo solito: "Il nostro non è un addio, ma un arrivederci". Vista com'è andata in precedenza, speriamo sia almeno di buon auspicio.

