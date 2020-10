Alessia Marcuzzi a Temptation Island dopo il flop all'Isola dei famosi. "Le affidano interventi minimi", un giudizio tagliente

01 ottobre 2020 a

"Le affidano interventi minimi". Alessia Marcuzzi con Temptation Island sta facendo dimenticare una estate piuttosto spiacevole dal lato del gossip: prima le voci di una crisi col marito, quindi quelle ancora più antipatiche di presunte "corna" con Stefano De Martino, un flirt che secondo le malelingue avrebbe provocato la rottura tra Belen Rodriguez e l'ex di Amici (ed ex inviato dell'Isola dei famosi, proprio con Alessia). Sul suo conto, però, anche a Mediaset pesavano i giudizi un po' negativi per l'ultima edizione dell'Isola, e il cambio di programma era atteso al varco da molti addetti ai lavori. Tra questi Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, nella sua rubrica settimanale su DiPiù Tv parla appunto di "interventi minimi".

Il fatto che lo spazio della Marcuzzi sia tutto sommato marginale rispetto a quello riservato alle coppie, però, è tutt'altro che una critica, o almeno così vogliamo pensare. "Le affidano interventi minimi. E’ una delle sue conduzioni migliori da molto tempo a questa parte". Forse perché, viene da "tradurre" maliziosamente, conduce poco? In ogni caso, Platinette si è concentrato anche sui concorrenti: "Forse la visibilità è necessaria per loro. Non si sa se pensare se i fidanzati abbiano il vero bisogno di verificare la solidità di un sentimento”.

