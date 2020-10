Grande Fratello Vip, spunta l'ex di Elisabetta Gregoraci: "Più intimo che sentimentale", un racconto da censura

01 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip non manca giorno senza un nuovo caso che riguardi Elisabetta Gregoraci. Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha parlato di “clamorose rivelazioni” fatte da Francesco Chiesa Soprani, che sostiene di essere stato il manager dell’ex moglie di Flavio Briatore tra il 2005 e il 2007. Non solo, perché tra i due ci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice rapporto professionale: “Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale. E proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo”. Questo potrebbe essere un po’ il segreto di pulcinella, un altro dopo quello rivelato da Gabriel Garko proprio al GF Vip. Ma il presunto ex manager ci va giù pesante: “La Gregoraci su Briatore mente. Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà”.

