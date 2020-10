Paolo Bonolis, battesimo di fuoco per Seconda Linea: "Non so se ne uscite vivi", Giuli e Fagnani avvisati

01 ottobre 2020 a

Paolo Bonolis ha ufficialmente battezzato Seconda Linea, il nuovo programma in onda giovedì sera su Raidue e condotto dai giornalisti Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. “Questo è un numero zero per noi, non la vedo abbastanza emozionato di fronte a noi”, ha scherzato Giuli per rompere il ghiaccio con Bonolis. Il quale ha subito avviato un botta e risposta caratterizzato dalla sua solita ironia: “Vi vedo sereni, pronti ad una condizione capillare. Consigli da darvi? No, a parte continuate sorridendo che è la cosa migliore che si possa fare in televisione”. “Per uscirne vivi da qua”, ha ribattuto Giuli. “Non lo so se ne uscirete vivi, però sicuramente ne uscirete”, è stata l’ultima parola di Bonolis, che ha dato il via a Seconda Linea con un bel siparietto.

