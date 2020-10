Grande Fratello Vip, "fanne di più": sesso orale in autostrada, scandaloso consiglio di Dayane Mello. Roba de denuncia

02 ottobre 2020 a

Dayane Mello e Adua Del Vesco hanno legato molto in queste prime tre settimane di Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Le due sono un po’ come il diavolo e l’acqua santa, gli opposti che si attraggono. La modella brasiliana è più provocatrice e disinvolta, l’attrice è invece più riservata: all’interno della casa si sono però lasciate andare entrambe in una conversazione che ad un certo punto la regia è stata costretta a censurare. Si parlava infatti di sesso orale, con la Mello che aveva dato il via ad un botta e risposta quasi surreale: “Devi fare più pom***i al tuo fidanzato. Fallo in auto, sull’autostrada, gli uomini lo adorano”. “L’ho fatto”, è stata la replica di Adua, con Dayane che ha subito ribattuto: “Fallo di più”. Per poi chiudere con la chicca finale: “Domani ti farò uno strip tease perché una donna deve saperlo fare”.

