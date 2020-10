PiazzaPulita, Carlo Calenda stende Corrado Formigli e Di Battista: "Approccio brutale nei miei confronti"

02 ottobre 2020 a

a

a

“Questo è un approccio brutale nei miei confronti, pensare che possa avere un pensiero in comune con lui”. Carlo Calenda ha risposto per le rime a Corrado Formigli, che a PiazzaPulita lo ha introdotto dicendo che in fondo ciò che dice Alessandro Di Battista è un po’ quello che dice anche il leader di Azione. Il grillino in un’intervista concessa al programma di La7 ha sostenuto che l’alleanza tra Pd e M5s è la “morte nera” e quindi Formigli ha fatto un paragone con Calenda: “Da punti di vista completamente diversi, ma lei e Di Battista vedete entrambi l’impossibilità di questi due partiti di stare insieme”. L’ex ministro ha replicato così: “Parliamo di due forze politiche che non hanno molto in comune, anzi hanno detto l’una dell’altra che erano il male dell’Italia. Hanno fatto un’operazione di trasformismo al grido di ‘sennò ci sono i fascisti’, questo è un modo di fare politica che fa scomparire la realtà, si governa per evitare che arrivi qualcun altro. In questo quadro storico - ha chiosato Calenda - francamente non so dire come si inserisce Di Battista”.

"Il vero piano di Di Battista": fonti privilegiate, ecco cosa c'è davvero dietro all'intervista di PiazzaPulita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.