L'Eredità, "odierai questa parola": Flavio Insinna spietato, sfottò alla campionessa in crisi nera

02 ottobre 2020 a

a

a

Stefania si è confermata campionessa de L’Eredità per la seconda serata consecutiva, ma non è riuscita a vincere il montepremi alla ghigliottina, il gioco finale del quiz di Rai 1. “Stasera per un attimo odierai la parola”, he ha detto scherzosamente Flavio Insinna facendo riferimento ad uno dei cinque indizi della ghigliottina, ossia la parola ‘odio’. Al gioco finale la campionessa si era presentata con una cifra molto alta, pari a 100mila euro, ma è riuscita a conservare soltanto 6.250 euro, avendo dimezzato tante volte il montepremi. Purtroppo per lei non è riuscita ad indovinare la parola esatta della ghigliottina: lei ha provato con ‘paura’, ma Insinna a malincuore le ha dovuto rivelare che la risposta corretta era ‘estate’. Stefania potrà però riprovarci domani sera, sempre sulla rete ammiraglia di Viale MAzzini.

"Il nostro non è un addio". L'Eredità, la maledizione dei campioni. Sara, il disastro finale: Insinna la "saluta" così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.