Flavio Insinna e L'Eredità, prima puntata e primo disastro. Mario va in tilt alla Ghigliottina, clamoroso errore: quanti soldi perde

29 settembre 2020 a

a

a



Comincia male la nuova stagione de L'Eredità con Flavio Insinna alla guida. Ricevuta la staffetta da Marco Liorni, che per tutta l'estate ha ottenuto grandi risultati in termini di ascolti con Reazione a catena, Insinna ha incoronato nuovo campione il giovanissimo Mario, studente al primo anno di Università. Tutto liscio fino all'atto conclusivo, quando il campioncino è scivolato su una Ghigliottina non così ostica come in passato. E la delusione, in studio, è parsa subito evidente.

I cinque indizi che dovevano condurre Mario alla vittoria del montepremi da 52.500 euro erano abbastanza lineari: "Prova", "Stampare", "Calma", "Corte" e "Ingresso". Ma forse per l'emozione il neo-campione è andato in tilt, rispondendo "scena" anziché "invito". Niente da fare, sarà per la prossima puntata. E intanto Insinna si è congedato a modo suo: "Invito a corte per esempio. La Regina Elisabetta, che ci segue sempre e che salutiamo, potrebbe invitarci!". Vedremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.