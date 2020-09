Flavio Insinna, a L'Eredità il dramma di Stefania: "Risposta sbagliata, non posso cambiarla. Ci sono autori e notaio". Quanti soldi perde

30 settembre 2020 a

"Ho visto il tuo sorriso andare via". Finale triste a l'Eredità, con Flavio Insinna costretto a comunicare a Stefania, nuova campionessa del quiz preserale di Raiuno (il giovane studente Mario ha ballato solo per una puntata), che la risposta alla Ghigliottina è sbagliata. Telespettatori col fiato sospeso fino all'ultimo, anche perché il montepremi in palio era altissimo: un solo errore e Ghigliottina che lo dimezza da 210mila a 105mila euro. Un bel gruzzoletto.



Cinque gli indizi offerti dagli autori: "Bambini", "Quartiere", "Giuridico", "Ritiro" e "usato". La neo-campionessa azzarda "gioco", ma la risposta corretta era "negozio". "Vorrei poter cambiare la risposta. Ho visto i tuoi occhi spegnersi e il tuo sorriso andare via… - prova a rincuorarla Insinna -. Ci sono gli autori e il notaio, purtroppo non posso cambiare la risposta". Sarà per questa sera. O no?

