Striscia la Notizia, la scoperta: ecco cosa si trova nei più comuni vaccini. Servizio inquietante, ora come si fa?

A Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 1 ottobre, si indaga anche sui chiacchieratissimi vaccini. In questo caso il coronavirus non c'entra, si tratta dei vaccini più comuni. Ad occuparsi della vicenda, al tg satirico ideato da Antonio Ricci, è l'inviata Rajae Bezzaz, la quale ha scoperto, come spiega il lancio del servizio, "che tra gli eccipienti più comuni in alcuni vaccini ci può essere la gelatina di maiale". E insomma, l'inviata di Canale 5 si chiede come potrebbero prendere questa notizia alcune categorie di persone, quali ebrei, musulmani e vegani. Tutti loro, infatti, non possono o non vogliono avere in corpo una componente quale la gelatina di maiale.

Striscia, gelatina di maiale nei vaccini: il servizio

