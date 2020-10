Striscia la Notizia, "avete notato che Patrizia De Blanck...": il dettaglio, veleno puro sulla contessa

02 ottobre 2020 a

Il "veleno" di Striscia la Notizia colpisce anche la chiacchieratissima contessa Patrizia De Blanck, sbroccatissima e amatissima protagonista di questo Grande Fratello Vip. Il tg satirico di Canale 5, infatti, nella puntata in onda giovedì 1 ottobre dedica un servizio all'inquilina del reality di Alfonso Signorini. La ragione? "Diversi spettatori ci hanno segnalato una somiglianza", fanno sapere dalla redazione di Striscia. Quale, di grazia? Quella tra Patrizia De Blanck, appunto, e Lupo Lucio della Melavisione. Guardate e giudicate. Per inciso, nel medesimo servizio viene individuato anche un sosia del premier Giuseppe Conte, una sorpresa in effetti ancor più grossa.

Striscia, De Blanck come Lupo Lucio: il servizio

