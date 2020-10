Verissimo, la confessione straziante di Gabriel Garko: "Riccardo, il mio uomo per 11 anni. Ma alla fine di ogni cena...", una vita infernale

02 ottobre 2020 a

Gabriel Garko, dopo il suo intervento settimana scorsa al Grande Fratello Vip dove ha fatto comin-out sulla sua omosessualità, torna a parlare dell'argomento a Verissimo (in onda domani, sabato 3 ottobre, su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin). "Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”.

La Toffanin gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso: “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro". Un segreto condiviso solo con la sua famiglia: “I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo. Oggi Garko è innamorato: “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene", conclude.

