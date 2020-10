Elisabetta Gregoraci, l'aeroplano con striscione sopra il Grande Fratello Vip. Pretelli, scenata di gelosia: lei lo umilia

02 ottobre 2020 a

Montagne russe tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo la grande intimità di qualche ora prima ("Mi ha detto che vuole farlo con me", ha confidato lui a Matilde Brandi) il ragazzo ha preso male lo striscione trascinato da un aeroplano sopra il giardino della casa di Cinecittà. "Sei l'epicentro del mio terremoto". Un messaggio molto romantico, "frase in codice" delle amiche della Gregoraci ma che Pretelli ha attribuito a uno spasimante. E il confronto con la ex di Flavio Briatore è stato subito all'insegna della gelosia: "Sei libera di dirmi o non dirmi per il fatto dell’aeroplano. Al contrario, io forse una piccola motivazione, una spiegazione te l’avrei data. Mi aspettavo che mi dicessi due parole. Se tu hai qualcosa fuori da qui…".

La Gregoraci ha perso il controllo, frase rubata con Pretelli. "Sì, lo voglio". Grande Fratello Vip vietato ai minori, Briatore umiliato in diretta?

Atteggiamento che non va giù alla Gregoraci: "Ci sono rimasta male perché io ho la mia vita e tu la tua, il fatto di non parlarmi tutto il giorno l’ho trovato esagerato. Ma cosa vorresti da me? Secondo me il tuo atteggiamento è un po’ too much dopo 17 giorni che mi conosci". Quindi la mazzata sull'ex velino di Striscia la notizia: "Io e te abbiamo una bella complicità, ma non stiamo insieme io e te. Uno ci può rimanere male due secondi, poi mi fa una battuta. Poi ci sta, ognuno ha il suo carattere".

