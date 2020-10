Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Vomito tutto", una minaccia per Flavio Briatore? Reazione brutale dopo questa clip

02 ottobre 2020 a

Chi si aspettava una Elisabetta Gregoraci pronta ad abbassare la testa dinanzi alle dichiarazioni di Flavio Briatore è rimasto deluso. Al Grande Fratello Vip l’ex moglie è stata messa al corrente da Alfonso Signorini delle bombe che mister Billionaire le ha lanciato da un’intervista al Fatto Quotidiano. “Vuole essere indipendente? Rinunci a quello che le passo”, è stata una delle frasi che ha fatto scattare come una molla la Gregoraci. “Ma io qua vomito tutto”, è stata la sua prima reazione infuocata: “Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni. Tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati, e comunque i panni sporchi si lavano in casa. E poi io ho sempre lavorato, non ho mai smesso anche quando ero la signora Briatore”. Rientrata in casa, la Gregoraci è sembrata un po’ scossa ma determinata: “Si vede che sta rosicando”, è stato il commento di Patrizia De Blanck in merito all’ex marito di Elisabetta, che potrà replicare in qualsiasi momento al GF Vip qualora volesse farlo.

