Grande Fratello Vip, Denis Dosio: "Chiama lei che ti fa riprendere", la proposta "indecente" dopo la squalifica per bestemmia

Francesco Fredella 03 ottobre 2020

Denis Dosio arriva nello studio del Grande Fratello Vip e piange. La sua squalifica è un fulmine a ciel sereno. La notte scorsa una bestemmia gli è costata caro. E quando giunge in studio tutti lo accolgono elogiandone le doti. “E’ un ragazzo d’oro”, dice Fulvio Abbate. Gli fanno eco Alfonso Signorini, Pupo e la Elia. Ma Denis chiede scusa: “Ho sbagliato. Lo so. Me ne pento”. Pupo lo difende. “Sei un ragazzo che ha vita e successo davanti a sé ed è importante avere anche un no. Spesso sono educativi”, racconta Signorini riprendendo le frasi di Pupo. Non riesce a trattenere le lacrime il più giovane dei concorrenti. Il suo sogno è infranto. E poi ci pensa Patrizia De Blanck a far sorridere tutti: “Chiama Giada che ci pensa lei a farti riprendere”. Ma Denis è l’unico dei concorrenti usciti dalla casa che dice grazie a tutti. Il suo sorriso e i suoi occhioni hanno conquistato tutti.

