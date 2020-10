Grande Fratello Vip, "ho detto stratega": Adua Del Vesco prima dà del "gay" a Massimiliano, poi crisi di nervi e giustificazione da ridere

03 ottobre 2020 a

Adua Del Vesco ha l’incredibile abilità di peggiorare la sua situazione ogni ora che passa al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver scatenato un putiferio dentro e fuori la casa per aver confidato a Dayane Mello e Matilde Brandi che Massimiliano Morra è omosessuale (ma lui ha smentito), la Del Vesco ha prima provato a giustificarsi dicendo di aver utilizzato la parola “stratega” anziché “gay”, poi si è abbandonata ad un pianto disperato cercando di passare per vittima, infine ha sparato fango sulle sue complici. Sì, proprio Dayane e Matilde che l’hanno spalleggiata a costo di fare un figura pessima e che sono state ringraziate così: “Per carità, lo sbaglio è stato mio, però nemmeno loro sono sante”. Con queste parole rivolte a Francesco Oppini, infastidito dal comportamento di tirare in mezzo altri concorrenti in mezzo al casino che lei e soltanto lei ha combinato, Adua ha definitivamente dimostrato di essere una persona poco corretta.

