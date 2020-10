Grande Fratello Vip, raptus di Elisabetta Gregoraci: "Sempre a quello pensate, andate a fanc***", stuzzicata sui soldi

04 ottobre 2020 a

“Pensate sempre a quello, andate a fanc***”. La buonanotte di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è stata un po’ diversa dal solito. Nella puntata di venerdì 2 ottobre la showgirl di Soverato ha avuto uno scontro a distanza con Flavio Briatore, che poi è stato definito un “grande str***” da Patrizia De Blanck nel tentativo di risollevare il morale della sua ex moglie. La quale però non è sembrata scossa più di tanto da quanto accaduto nei successivi due giorni: anzi, è stata al gioco degli altri concorrenti che spesso le fanno battute sui soldi e su Montecarlo. Ieri sera però è arrivata una risposta della Gregoraci che tradisce un po’ di insofferenza nei confronti di alcuni concorrenti che martellano su questo argomento: e così quando si parlava di case ed è stata tirata in mezzo, Elisabetta ha fatto partire un benevolo “vaffa”.

