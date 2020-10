Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta Zorzi: "Quel gay, quel fro***". Ma lui sente tutto: gelo in casa, contessa verso la squalifica

04 ottobre 2020 a

E con assoluta probabilità, anche la parabola di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip è arrivata al termine: squalifica in vista dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Probabile. Già, perché nella mattinata di domenica 4 ottobre, la contessa, seduta al tavolo, ha parlato di Tommaso Zorzi in questi termini: "Quel gay, quel fro***. Senti che voce mi è venuta". Peccato che Zorzi fosse poco distante da lei. Imbarazzante la smorfia della De Blanck quando se ne rende conto (cerca di dissimulare tossicchiando, parlando della sua voce). Insomma, Zorzi ha sentito tutto, ha sentito quegli insulti gratuiti: "Come hai detto? Del? Del? Non ho capito cosa hai detto? Che parola hai usato?", ha incalzato la De Blanck col volto alterato prima di allontanarsi. La contessa, da par suo, si è trincerata dietro un tombale silenzio. Neppure una scusa. Sconvolte le facce degli altri inquilini. Gelo in casa e squalifica in vista.

