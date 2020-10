Domenica In, spiazzante confessione di Alessandro Gassman: "Quello che faccio...", una pesante verità sul suo lavoro

04 ottobre 2020 a

Siamo a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di domenica 4 ottobre. Prima e lunga intervista ad Alessandro Gassman, l'attore che si racconta a tutto tondo. Un'intervista fotografica, in cui Zia Mara gli ha proposto, scatto dopo scatto, i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. E Gassman si è sciolto e sbottonanto, rivelando: "Sono 37 anni che lavoro in questo ambito e continuo sempre cercando di migliorarmi", he premesso. Per poi confessare "un po' di scontentezza per quello che faccio", anche se è "una cosa bellissima perché non mi annoio".

Dunque, sulla sua infanzia: "Sono nato e cresciuto in una famiglia con due genitori molto intelligenti e amorosi nei miei confronti, benestanti. Mi poteva andare molto peggio", ha ammesso. Gassman, svela, era un bimbo che amava la solitudine e non cercava la compagnia dei coetanei: "Ero abituato a stare per conto mio, in contatto con la natura, nelle case sugli alberi". Quindi una riflessione sui social, gli haters, l'odio in rete: "Viviamo in una società dove l’odio è molto presente, in rete soprattutto e piano piano esce fuori", ha concluso Gassman. Un'intervista toccante e che ha visibilmente emozionato la stessa Mara Venier.

