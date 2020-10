Domenica In, maxi-rissa Alessandra Mussolini-Selvaggia Lucarelli: "Sei una bestia". Volano parole estreme, Mara Venier ferma tutto

04 ottobre 2020 a

Lo scontro si trasferisce a Domenica In. Si parla di Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che nella serata di ieri, sabato 3 ottobre, si sono nuovamente affrontate a brutto muso a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, su Rai 1. Selvaggia ha apostrofato la Duciona con il termine di "vaiassa", la Mussolini ha inscenato uno show con mascherina con segno dello stop, poi tolta dal volto e scaraventata contro la giornalista del Fatto Quotidiano. E ora, eccole tutte e due a Domenica In, sempre su Rai 1, pronte a ripartire in un duello rusticano che pare destinato a continuare in eterno. Gli animi si scaldano subito, e la Mussolini trascende, definendo "bestia" Selvaggia (salvo poi chiedere "rispetto). Da par suo la Lucarelli continuava a insistere sulla non-volgarità del termine "vaiassa", che non sarebbe un insulto anche se ci assomiglia. E parecchio. Palpabile l'imbarazzo di Mara Venier, che non sapeva come contenere le due rivali. E lo spettacolo continua.

Alessandra Mussolini a Domenica In, travolta dagli insulti in diretta: "Fascista e donna di mer***a". L'imboscata di Mara Venier

“Sei una…”. Selvaggia la chiama così, la Mussolini è esplode: “questo è grave”, volano stracci (e una mascherina) davanti alla Carlucci

