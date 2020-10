Domenica In, "Selvaggina, lo so che poi...". Gaffe Mara Venier, Selvaggia Lucarelli la gela: "Un insulto"

04 ottobre 2020 a

Domenica In con Mara Venier ha aperto il talk dedicato a Ballando con le Stelle facendo una gaffe su Selvaggia Lucarelli: “Selvaggina, no Selvaggina no, Selvaggia, siamo amiche dai. Lo so che poi dici che sono una selvaggina…”. Pronta la replica della giurata di Ballando: “Lo sai che è un insulto? Marona che devo fare devo già replicare? Devo litigare anche la domenica?”.

"Sei una bestia". Mussolini-Selvaggia, maxi-rissa a Domenica In: volano parole estreme, Mara Venier ferma tutto

L'idea della Venier era quella di far fare pace a Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini dopo lo scontro nella puntata di Ballando di sabato 3 ottobre. Per la Mussolini i giudici dovrebbero limitarsi soltanto a giudicare le varie esibizioni senza andare oltre, “è andata in onda un’altra storia con un altro giurato non bisogna passare dal giudizio all’insulto”. Per Alessandra Mussolini, definita vaiassa e popolana, Selvaggia Lucarelli a Ballando “è riuscita a dire che le donne che sono popolane non hanno diritto di esistere?”

