Domenica In, Elisa Isoardi: “Forse con un altro…”, il gossip di Mara Venier con Raimondo Todaro

04 ottobre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle principali attrazioni di Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci su RaiUno. Il ballerino si è collegato con Mara Venier a Domenica In e ha ripercorso l’esibizione di sabato 3 ottobre, la prima dopo l’operazione e il consiglio dei medici di stare a riposo almeno 20 giorni: “La cosa un po’ fastidiosa è questa stanchezza che sento perennemente. Mi sento di non avere le forze per aiutare Elisa”. Todaro ha anche pianto dopo il valzer con la Isoardi: “Da una parte le lacrime sono state di liberazione, dall’altra paura di non essere in grado di dare a lei ciò che si merita. Elisa avrebbe ballato meglio con un altro”. Infine la Venier ha fatto un po’ di gossip sui due: “Loro sono molto vicini, molto ma molto fisici”. Difficile darle torto dopo il quasi bacio che c’è stato nell’ultima esibizione.

"Selvaggina, lo so che poi...", "È un insulto". Gaffe Venier, la Lucarelli la gela: scontro su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.