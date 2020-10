Patrizia De Blanck squalificata al GF Vip? “Faranno una riunione”, la voce dalla casa dopo le frasi omofobe

04 ottobre 2020 a

a

a

Patrizia De Blanck potrebbe essere squalificata dal Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni, in queste ore è attesa una riunione per discutere delle parole pronunciate dalla contessa, che nella mattinata di domenica 3 ottobre ha utilizzato termini pesanti in tono dispregiativo. “Stamattina ho la voce da gay, da fro***”, ha dichiarato la De Blanck girando lo sguardo verso Tommaso Zorzi, che si è immediatamente risentito per il linguaggio utilizzato dalla contessa. Nessun altro coinquilino della casa del reality di Canale 5 ha però preso posizione sull’accaduto, pur percependo la gravità dell’espressione utilizzata dalla De Blanck. Che cosa deciderà di fare il GF Vip? Una scelta tutt’altro che facile, dato che si tratta di un personaggio importante in questa edizione.

Inquietante video di Patrizia De Blanck: a piedi nudi dopo il risveglio, questi strani gesti. Tutto bene? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.