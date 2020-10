Non è l'Arena, Matteo Salvini preoccupato per la scuola italiana: "Ma domani si parlerà solo di Juve-Napoli"

04 ottobre 2020 a

Matteo Salvini a Non è l'Arena commenta quanto successo negli ultimi giorni in Italia, dalla lastra che ha colpito in tribunale Giulia Bongiorno al caos Covid-Calcio. "Domani tutti a parlare di calcio mentre sembra normale che domani migliaia di studenti saranno a casa perché mancano insegnanti, banchi, una follia", spiega rivolgendosi al conduttore Massimo Giletti.

"I problemi dell'Italia sono altri. Non è normale che domani ci siano centinaia di migliaia di studenti a casa perché ancora non ci sono insegnanti, aule e banchi. Vorrei che il governo parlasse meno di calcio e più di scuola", spiega il leader della Lega che chiede di pensare meno al calcio e più alle scuole e agli altri problemi dell'Italia.

