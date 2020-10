Enrico Lucherini a Live Non è la D'Urso: "Garko, Adua, Morra, scazzottate e finti baci. Tutta la verità sulla Ares"

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

"Mi fu imposto di fingermi etero": le dichiarazioni di- dopo l’outing - lasciano tutti senza fiato. E se ne parla tanto. Secondo l’attore la finzione nella vita reale è dettata da un sistema. Come dire: creare delle storie per lanciare i personaggi. Ora per Gabriel inizia una nuova vita. Ma i gossip finti continuano a tenere banco nel mondo dello spettacolo e dopo le parole di Gabriel sembra essersi aperto un nuovo capitolo.Chi c’è dietro tutto questo? Il caso, entrambi adesso al, fa tremare il jet set dopo la frase choc della De Vesco (Adua ndr) che parla di presuntadi Morra (suo ex fidanzato). Lui nega. Ora alspunta la verità. Arriva in esclusiva, il press agent per antonomasia, che per anni ha seguito la comunicazione dell’(la società che faceva capo ad). La storia finta tra Garko e Adua non è stata inventata da Lucherini. "Mi occupavo dei film, ma le foto dei loroche mandavo in giro per promuovere i loro film o le fiction sono finite sui giornali. Non ho inventato io la loro storia", racconta Lucherini al Live.Intanto,- attore di successo - faceva parte della scuderia Ares. Lui parla di "finta scazzottata" con Morra per Adua. "Durante le pause delle serie si stava molto vicini. Andavo ae c’è stata un’idea: facciamo una finta lite tra Testi e Morra. E poi il giornalista scriverà che sono arrivati alle mani. Questa è una cosa minima, il mio lavoro è lavorare alle serie", confessa Lucherini. Che è entrato nel vocabolario col temine "lucherinate": "Un termine che non mi piace. Incidenti d’auto, fuoco acqua, questo fa pubblicità. E’ una cosa in più a tutto quello che faccio attorno al film”, continua lo storico press agent. Insomma, Lucherini è un amante dei film di una volta, delle paparazzate e della notizia che diventa virale negli anni in cui non ci sono social e like. “E’ tutto orribile, vero. Ma questo non viene da me. Io quando sono sul set faccio fare le foto. Io ho accettato di far fare una copertina a Adua e Gabriel dove loro erano fotografati insieme, poi non li ho più seguiti”, conclude Lucherini.

