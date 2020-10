Grande Fratello Vip, lo scheletro nell'armadio di Adua Del Vesco: "Intima col santone". Ma quale setta: tutta la verità

Roberto Alessi 04 ottobre 2020 a

La protagonista di questo periodo è Adua Del Vesco, attrice di tante fiction tv, ora al Grande fratello Vip. "Adua, Lucifero e i santoni", scrive su Novella 2000 la mia amica Gisella Desiderato, giornalista investigativa di primo livello. Adua è protagonista soprattutto perché ha fatto scoppiare l'affaire Tarallo: nella Casa, parlando col coinquilino e suo ex Massimiliano Morra ha lanciato accuse pesanti ad Alberto Tarallo, fondatore della Ares Film, casa di produzione delle fiction più amate di Mediaset ("Il bello delle donne" e "Pupetta Maresca"). Lei e Morra hanno parlato di Tarallo come di un "Lucifero". Non solo padre-padrone così esigente sul lavoro da pretendere dai suoi attori impegno assoluto, totale, portandoli ad azzerare la vita privata, ma come di una specie di orco cattivo a capo di una "setta".

Adua e Morra si sono sbilanciati tanto, troppo, collegando Tarallo anche al suicidio di Teo Losito, tra i più stretti collaboratori di Tarallo nonché suo compagno di vita (Losito è stato trovato morto nella sua casa romana a gennaio 2019). Frasi e ipotesi così pesanti quelle di Adua e Morra, che è sceso in campo l'avvocato di Tarallo per difendere «onore e reputazione» del produttore. La vicenda legale farà il suo corso. Ma come è venuto in mente ad Adua di parlare di "setta"? Scopriamo che lei con uno considerato davvero "santone", fondatore di una "setta" è entrata in contatto. Si tratta di Christian Del Vecchio, noto ai media (compreso il Corriere) come il "santone dell'olio miracoloso" visto che prometteva di guarire i fedeli dal cancro con batuffoli di olio d'oliva che (a detta sua) sgorgava da un'icona della Vergine di cui era in possesso.

Adua e Christian Del Vecchio sono andati anche a Lourdes insieme. Molto sensibili al fascino mistico. Del Vecchio soprattutto. Lui, intorno al 2013, ha fondato l'associazione Amarlis-Madonna del Giglio tra le spine (di cui ancora oggi esiste un sito internet), con sede nella Canonica della parrocchia di Quinzano di Force, piccolo paese ai piedi dei monti Sibillini, Ascoli Piceno. Del Vecchio, laico a tutti gli effetti, ha più volte indossato l'abito talare. Si è definito un "messaggero", perché ha detto di aver visto più volte la Madonna (tra gennaio 2013 e 31 dicembre 2014, addirittura 72 volte, è scritto sul suo sito). Sosteneva di possedere un'icona della Vergine da cui sgorgava olio (che si è scoperto essere olio d'oliva) con cui prometteva ai fedeli (dietro pagamento) di curare il cancro.

Nel 2018 hanno parlato di lui tutti i giornali, titoloni, grande preoccupazione. La Curia locale ha aperto un'indagine che si è conclusa nel 2018 col Vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole, che ha sentenziato: «Del Vecchio non compie atti o fatti contrari alla disciplina della religione cattolica. Nulla osta». Ma sui poteri miracolosi dell'olio, la diocesi ha frenato: «Il giudizio sulle questioni di carattere mistico e/o soprannaturale è sospeso». Da allora nessuno sviluppo è noto. Adua è nel calderone anche come ex di Gabriel Garko, che ha appena fatto coming out, definendolo il «segreto di pulcinella». È entrato al Grande Fratello Vip per dire ad Adua: «Ti voglio come amica». Lei: «Mi considera importante. Ho il cuore pieno di gioia». Gioia o non gioia, l'idea del soprannaturale, Lucifero o meno, santone o meno, ce l'ha sempre avuta.

