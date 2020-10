Live-Non è la D'Urso, Elisabetta Gregoraci si è tatuata l'uomo con cui ha tradito Flavio Briatore? Testimonianza-choc: "Lo confermo"

05 ottobre 2020 a

a

a

Bombe su bombe a Live-Non è la D'Urso, il programma della domenica sera in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso. Si parlava del Grande Fratello Vip, o meglio di Elisabetta Gregoraci e del suo flirt perenne con Pierpaolo Pretelli. E da Carmelita, dopo aver svelato il presunto tradimento della Gregoraci a Briatore, il celebre paparazzo Maurizio Sorge si è spinto più in là, facendo anche il nome del presunto uomo clandestino. Si tratterebbe di Francesco Bettuzzi, il quale ha poi accettato di collegarsi con il Live. Sorge parlava di una storia relativa al 2014, smentita da Bettuzzi, che è comunque molto legato alla Gregoraci: i due si sono effettivamente conosciuti nel 2014, "ma avevamo un rapporto solo lavorativo". E ancora, Francesco Bettuzzi ha aggiunto che "ci siamo tenuti sempre in contatto". Eppure, c'è un dettaglio, pesantissimo. Un tatuaggio delle Gregoraci, la scritta "11 aprile". Lo stesso giorno in cui, e lo ha confermato il diretto interessato, aveva conosciuto Bettuzzi. Come mai?

Sesso Gregoraci-Pretelli, il video che svela tutto: "Mi abbracci?". Bisbigliano, ma è inutile: fuori una pesantissima verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.