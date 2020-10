Grande Fratello Vip, Massimo Giletti intervista Tarallo? Gode Alfonso Signorini: terremoto in arrivo...

05 ottobre 2020 a

“Massimo Giletti si conferma un ottimo amico di Alfonso Signorini”. È la voce che gira negli ambienti di Mediaset dopo che il conduttore di Non è l’Arena ha svolto una grande intervista ad Alberto Tarallo, fornendo di conseguenza tanto materiale scottante per il Grande Fratello Vip. L’attesa è enorme per la puntata di stasera, lunedì 5 ottobre: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra probabilmente verranno messi al corrente dei passaggi più importanti dell’intervista all’uomo che loro avevano definito Lucifero. Secondo Tarallo si tratta di un’enorme montatura: “Non certamente dei conduttori o di Mediaset, ma di qualcosa che sta al di fuori, che viene dal passato. Ho solo dei sospetti, ma credo che qualcuno abbia lavorato sul rancore dei due ragazzi - che dopo Ares non hanno più lavorato - per architettare questa cosa contro di me. Io avrei istigato Teodosio Losito al suicidio? Questo non lo posso tollerare, alla persona che ha macchinato tutto questo dico: io so chi sei e so anche perché lo hai fatto, vergognati”. Ad essere in problemi seri è soprattutto Adua Del Vesco, che con la sua bocca larga sta facendo un disastro dietro l’altro: l’ultimo è quello che ha gettato ombre pesanti sulla sessualità di Massimiliano Morra, ma anche su questo si farà chiarezza stasera al GF Vip.

