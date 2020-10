Ballando con le stelle, "è arrivato prestissimo": fonte anonima, bomba (intima) su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

Potrebbe essere soltanto questione di ore. Tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi il feeeling arriva alle stelle. Soprattutto adesso che il ballerino è tornato in pista dopo lo stop a causa dell’intervento di appendicite. Il tutto ovviamente a Ballando con le Stelle su Rai 1, il programma condotto da Milly Carlucci. La Isoardi ha preferito ballare da sola durante la sua assenza, ma il valer in coppia con Raimondo (tornato sabato sera) ha riacceso la speranza che tra loro possa esserci davvero qualcosa di molto tenero. “E’ arrivato prestissimo”, ci dice una fonte anonima che chiede l’animato. Il ballerino si è rimesso a lavorare di buon ora di lunedì mattina al Foro Italico, dove hanno sede gli studi di Milly e la sala prove.“Tra loro c’è feeling, attrazione. Insomma, chiamatela come volete: qualcosa accadrà”, dice una delle persone che frequenta gli studi. Anche la Bruzzone, qualche giorno fa, aveva ribadito lo stesso concetto: “Quest’anno c’è un’alta carica erotica. Potrebbe accadere di tutto. Pazientiamo”. Sembra aver centrato le previsioni.

