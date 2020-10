Domenica In, "se ne è andato troppo presto": Giovanna Mezzogiorno e il tragico lutto, un racconto straziante su Rai 1

05 ottobre 2020 a

Una lunga intervista, a tratti drammatica, quella di Giovanna Mezzogiorno a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella del 4 ottobre. L'attrice ha presentato il film Lacci, regia di Daniele Luchetti, in sala dal 30 settembre e di cui è protagonista. Poi, le confessioni sulla vita privata: "Io ho selezionato tantissimo tutto quello che ho fatto, dando veramente tutta me stessa. Non è stato facile. Lavoro da 30 anni. Ho cominciato a 19 anni con un'opera teatrale di Brook", ha spiegato. E ancora, sui genitori: "I miei si sono incontrati a Segesta. Mia madre ha rinunciato alla carriera per papà. Ha dedicato la sua vita a lui, è stata la sua consulente professionale. Quando ha avuto un'altra figlia da un'altra donna, ha accettato anche lei. Io un po meno, perché avevo 14 anni ed è stata un po più difficile. Ma ora voglio un bene dell'anima a mia sorella". Poi la morte del padre, improvvisa, un dolore lacerante per Giovanna Mezzogiorno: "È andato via troppo presto, a soli 51 anni. Ancora adesso tanta gente lo porta nel cuore. Perché quello che fai e il modo in cui lo fai, lo lasci intorno a te". E ancora: "Sono stata ferma per tre anni per i miei figli, tra tate e impegni, era meglio che stessi a casa. Poi loro sono nati settimini e avevano bisogno di molte attenzioni", ha concluso Giovanna Mezzogiorno.

