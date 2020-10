Storie italiane, Guillermo Mariotto arriva in ritardo, poi squilla il telefono in diretta: "Scusatemi, è lavoro". Eleonora Daniele in imbarazzo

05 ottobre 2020 a

Prima Guillermo Mariotto arriva in ritardo a Storie Italiane, poi costringe Eleonora Daniele a interrompere la diretta causa... telefonino che squilla. Il giurato di Ballando con le stelle, sempre sopra le righe, non è nuovo a queste boutade. Ma in studio nel salotto mattutino di Raiuno forse ha esagerato: dopo essersi seduto al suo posto quando tutti lo attendevano, ha esordito con una battuta enigmatica, "ma è un'imboscata?".

Prima ancora, al momento di annunciarlo tra gli ospiti, la padrona di casa era stata costretta a sparire dall'inquadratura e scappare dietro le quinte, per poi tornare: "Allora, è un gag. Io devo dire a Mariotto che è arrivato in ritardo, perché Mariotto è arrivato davvero in ritardo". Non pago, non ha spento il telefonino e quando ha squillato in diretta, sotto gli occhi di una esterrefatta Daniele, si è limitato a dire: "Scusate, è per lavoro". Prego, faccia pure come se fosse a casa sua.

