Adua Del Vesco e Morra gay, al Live la bomba della D'Urso. La lettera: "Disgustati da Tommaso Zorzi"

Per quanto tempo Massimiliano Morra è stato fidanzato con Adua Del Vesco? A Vieni da me - il programma che era condotto dalla Balivo - aveva detto due anni e mezzo, ma prima di entrare nella casa svela che la storia sarebbe durata un anno. I conti non tornano. Qualcosa di strano ci sarebbe e il popolo della Rete se ne accorge. La D’Urso, con un RVM, mette insieme quelli che chiama "tasselli choc": lo scoop è servito. In pratica, in una comparazione dei due video spuntano due verità diverse di Morra. Tutto si trasforma in un giallo, altro che cronaca rosa.

E sullo sfondo ci sono le dichiarazioni di Adua, che nella casa a Dayane dice: "Massimiliano è gay". Lui nera e sbotta. Lei si giustifica dicendo solo di aver detto che Morra (suo ex) sarebbe uno stratega. Anche la storia - finita tempo fa - tra Morra e Adua era finta? Ma Adua, improvvisamente, nel tardo pomeriggio di domenica, si sbottona con alcune frasi choc. "Non posso portare il peso dei problemi delle situazioni degli anni. Ora basta, mi dispiace. Non me ne frega di quello che può pensare la gente di me", dice. Al Live Non è la D'Urso, però, spunta una lettera choc.

"Cara Barbara, chi ti scrive è la sorella di Adua. Siamo disgustati da quello che è accaduto al Grande Fratello Vip...”, legge la d’Urso. La sorella della De Vesco scrive al Live accusando Tommaso Zorzi che, al GF Vip avrebbe detto di aver saputo da Adua (prima del reality) della presunta omosessualità di Morra. Invece, secondo la sorella di Adua, le cose sarebbero andate diversamente: Zorzi avrebbe spifferato alla Del Vesco l’omosessualità di Massimiliano. Si apre un altro capitolo. Scottante.

Morra e Adua, un nuovo caso al GF Vip. "Non si sono mai baciati, per due anni". Fidanzati loro? Ma allora... Clamoroso sospetto

