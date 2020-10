Grande Fratello Vip, Matilde Brandi asfalta Tommaso Zorzi: "Sono stufa, taci, hai rotto il ca***"

Francesco Fredella 06 ottobre 2020 a

Tutti contro tutti al Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che interrompe la diretta di Canale 5 e lascia andare la regia a briglie sciolte sulla casa, dove si sta consumando un litigio improvviso. Volano gli stracci tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. Uno scazzo senza mezzi termini. "Mi dispiace, io non voglio essere falsa o ipocrita", dice la showgirl visibilmente nervosa per una battuta di Zorzi, che ha definito “il fidanzatino di Casablanca” il ragazzo che nell’ombra ha una relazione con Adua Del Vesco da 14 anni. Interviene Alfonso, che dice: "Matilde ma tu sei una colonna portante di questo Grande Fratello!". Ma lei perde il controllo contro Zorzi: “Sono 20 giorni che rompi il ca***o”. Tommaso replica e Matilde attacca ancora: "Sono stufa, stai zitto! Non siate falsi". Stefania Orlando cerca di calmarla. "Mi dispiace vederti così, ma tutto questo fa parte del gioco, la vita vera sta fuori”, dice alla Brandi.

