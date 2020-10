Ballando con le Stelle, drammatico incidente per Alessandra Mussolini: emorragia al naso, "lascio il programma". Caos in Rai

Francesco Fredella 06 ottobre 2020 a

“Questo incidente non ci voleva”: sono lacrime di rabbia quella di Alessandra Mussolini, una delle concorrenti di Ballando con le stelle, che si sfoga a Storie italiane con Eleonora Daniele. La Mussolini è caduta in sala prove. “Non si è rotto niente, torno a casa. Non posso ballare”, dice la concorrente. “Ma niente io ho sbagliato che mi sono messa dietro a Maykel quando ballava la coreografia”, racconta spiegando dell’incidente, che l’ha colpita profondamente. Solo poche ore fa il manager della Mussolini aveva preso parola parlando dell’accaduto: “Durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso, adesso stiamo capendo il da farsi. Volevamo ringraziare lo staff di Ballando perché sono stati tempestivi nei soccorsi […] Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, sapete quanto è forte e determinata”. Ma Alessandra è determinata a lasciare Ballando con le Stelle. Sembra un’edizione sfortunata: prima Samuel Peron positivo al Covid-19, poi Raimondo Todaro in ospedale per appendicite. Adesso l’incidente in sala prove della Mussolini.

