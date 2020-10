Che Tempo Che Fa, Tiziana Ferrario ad alzo zero contro Fabio Fazio: "Finto modesto con valletta semi-muta, tv maschilista"

06 ottobre 2020 a

Guerriglia a viale Mazzini. Che Tempo Che Fa ha mandato su tutte le furie Tiziana Ferrario. La diatriba tra la ex giornalista del Tg1 e il conduttore del programma di Rai 3 è proseguita a colpi di tweet. Nella puntata di domenica 4 ottobre la trasmissione di Fazio vantava personaggi come Giovanni Floris, Carlo Rovelli, Samuele Bersani, Nicola Zingaretti, Vincenzo Mollica, Pierfrancesco Favino, Johnny Dorelli, Alberto Mantovani, Ken Follett, Silvio Orlando, Fabio Fognini. Una circostanza, questa, che non è piaciuta alla Ferrario. "La tv maschilista. Una tradizione italiana di cui non essere orgogliosi - ha tuonato rivolgendosi al collega e al direttore di Rai1 Stefano Coletta -. Ecco gli ospiti di Che tempo che fa. Ne parlo nel mio nuovo libro Uomini è ora di giocare senza falli. È tempo di cambiare".

A chi le faceva notare che bastava non seguire il programma la giornalista ha risposto che non era sufficiente scegliere un altro canale: "Bisogna fare in modo che sia più in linea con la realtà del nostro paese fatto da donne competenti. Perché non ci sono? Il parterre di un programma TV non è fatto a caso". Poi la frecciatina che tira in mezzo anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto: "Della trasmissione di Fazio non mi piace il format con il conduttore uomo autorevole finto modesto dietro una scrivania, la valletta semimuta, la bruttina ma intelligente e spiritosa che, per fortuna, esiste. A parti capovolte sarebbe impossibile".

