Mattino 5, "una roba indecente": l'ospite si presenta in studio così? Furia-Panicucci: lo coprono con lo scotch

06 ottobre 2020 a

a

a

Piccolo siparietto per Federica Panicucci a Mattino 5. La conduttrice, infatti, è stata costretta a richiamare il fotografo dei vip, Maurizio Sorge, per via della maglietta che indossava. L'ospite aveva una t-shirt con la scritta "paparazzi" e una lunga striscia di adesivo nero per coprire il resto della maglia: "L’abbiamo coperta perché quella scritta era indecente!", ha detto la Panicucci svelando il retroscena. "Mi avete impacchettato", ha risposto Sorge scherzando. Ospitato in trasmissione per parlare del Grande Fratello Vip e scoprire qualche gossip sui protagonisti del reality, Sorge ha detto la sua su Elisabetta Gregoraci e la relazione con Francesco Bettuzzi, sottolineando che l’imprenditore avrebbe detto delle inesattezze riguardo alla data d’inizio della loro relazione. Bettuzzi, infatti, aveva assicurato che il rapporto con la showgirl fosse iniziato dopo la separazione da Flavio Briatore. E non solo. Secondo il paparazzo dei vip, le parole dell'ex marito della Gregoraci nella lettera inviata ieri al Gf Vip non sono state veritiere. "Ti assumi le responsabilità", ha detto Federica Panicucci, che poi ha voluto dissociarsi dalle insinuazioni di Sorge.

"La Gregoraci? La chiamano...". Roba da censura, panico per la Panicucci: "Prendo le distanze da quello che dici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.