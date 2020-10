Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci bacia un altro concorrente: "Pretelli geloso?", proprio dopo la lettera di Briatore

06 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci ha dovuto baciare Tommaso Zorzi per la prova Instagram organizzata dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per quanto Zorzi sia omosessuale, di certo avrà scatenato la gelosia di Pierpaolo Pretelli che, dopo quel bacio per gioco che è riuscito a dare alla Gregoraci, sta cercando di conquistarla in tutti i modi. Anche se gli va riconosciuto di essere poco invadente e molto rispettoso di Elisabetta, che ha una situazione non semplice fuori dalla casa: lo ha dimostrato il caso di Flavio Briatore, che lunedì ha provato a rimediare al clamore mediatico suscitato in un’intervista che faceva presagire uno scontro imminente. E invece l’ex marito della Gregoraci ha rimandato tutto a quando sarà finito il GF Vip: intanto resta da capire se Elisabetta si sentirà libera o meno di fare un passo in più verso Pretelli, che continua a farle una corte serrata.

