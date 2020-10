Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: "Adua Del Vesco? Non me ne frega un caz**". Gli autori provano a pilotarla, lei li brutalizza

06 ottobre 2020 a

a

a

Patrizia De Blanck non vuole avere niente a che fare con Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La contessa ha lasciato intendere che in confessionale le avrebbero consigliato di avvicinarsi ad Adua o quantomeno di provare a parlarle, ma tra le due non è mai corso buon sangue fin dal principio, quando hanno avuto un battibecco in confessionale. In quell’occasione la De Blanck aveva definito la Del Vesco “maleducata”, ma ora ha aggiunto il carico alla luce di quanto emerso nelle scorse ore, in cui Adua ha svelato che la relazione con Massimiliano Morra era finta proprio come quella con Gabriel Garko. “Caz** me ne frega di lei - ha dichiarato la contessa - io sto con le persone che dico io e che mi piacciono. Non so niente di lei, so solo una cosa, ovvero che è bugiarda”. Un pensiero coerente, quello della De Blanck, che già aveva fatto una promessa alla Del Vesco: “Ti aspetto al varco”.

"La differenza tra gay normali e...". Dopo il "fro***", altro disastro di Patrizia De Blanck: rivolta contro la contessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.