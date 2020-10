Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Froc** è meno grave di neg**? Non la squalificano", produzione in imbarazzo per Patrizia De Blanck

05 ottobre 2020 a

“Froc** è meno grave di neg**? Siamo sempre lì”. Tommaso Zorzi nel pieno della notte ha messo in grave difficoltà il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ormai la frase incriminata di Patrizia De Blanck ha fatto il giro della rete e, a rigor di regolamento, dovrebbe comportare la squalifica. La contessa è però una “protetta”, ovvero una di quelle concorrenti su cui si tende a chiudere un occhio per certi scivoloni perché contribuisce a fare spettacolo. Poi quello della De Blanck è un nome pesante per questa edizione, ma le regole dovrebbero valere per tutti e lei non dovrebbe sfuggire al provvedimento disciplinare: non è solo per aver detto “stamattina ho la voce del gay, del fro***” ma anche per essersi girata a guardare Zorzi mentre lo diceva. Una provocazione inaccettabile nei confronti di un omosessuale, ben più grave della bestemmia che ha portato alla squalifica di Denis Dosio e alla pari del “neg***” di Fausto Leali, escluso anche lui dal gioco. “La cosa che ha detto la contessa è molto grave - ha sottolineato Zorzi - come quella di Fausto, ma vedrete che a differenza sua non verrà eliminata”. Avrà ragione? Lo scopriremo stasera, ma di certo la produzione del GF Vip rischia di trovarsi in grande imbarazzo.

