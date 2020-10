L'Eredità, Flavio Insinna: “Motivi personali”, abbandonato dal campione a poche ore dalla puntata

06 ottobre 2020 a

Flavio Insinna ha aperto con un annuncio importante la nuova puntata de L’Eredità, in onda su RaiUno. Prima di presentare i concorrenti in gara, il padrone di casa ha spiegato che il campione in carica Andrea ha lasciato la trasmissione: “Devo chiarire una cosa. Nicolò, che è un nuovo concorrente, stasera partirà come se fosse il campione perché Andrea ha dovuto salutarci”. Sulla ragione di questo improvviso abbandono Insinna è stato piuttosto criptico: “Lo ha fatto per motivi personali. Noi, ovviamente, gli mandiamo un saluto”. Poi il conduttore de L’Eredità ha spiegato perché proprio Nicolò è stato promosso a campione di serata: “Il notaio, in presenza dei concorrenti, oggi ha estratto Nicolò, che inizia quindi la puntata come se fosse campione”.

