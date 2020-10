L'Eredità, Flavio Insinna massacrato dietro le quinte: "Ma chi sei? Io guardo Carlo Conti", spunta il video

02 ottobre 2020 a

a

a

Flavio Insinna ha pubblicato sui social un video girato dietro le quinte de L’Eredità. “C’è uno scoop incredibile”, è stata la premessa del volto noto di Rai 1, che ha poi aggiunto: “Sta arrivando Achille Lauro”. Peccato che non si tratti dell’originale, bensì dell’imitazione di Gabriele Cirilli, che tra l’altro è il giudice speciale di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Tra Insinna e Cirilli è andato in scena un siparietto molto simpatico: “Io sono Achille Lauro, tu chi sei?”, è stata la domanda del comico. “Sono Insinna”, è stata la risposta scontata del conduttore de L’Eredità, che poi è stato spiazzato dalla battuta di Cirilli: “Io ti stimo, ma non guardo il tuo programma. La sera guardo solo Tale e Quale Show, viva Carlo Conti”.

"Odierai questa parola". Spietato Flavio Insinna: la campionessa in crisi nera? Lo sfottò su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.